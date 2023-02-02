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23:35, 2 февраля 2023Мир

Франция обвинила Россиию в ведении неоколониальной политики в Африке

МИД Франции обвинил Россию в ведении неоколониальной политики в Африке

Фото: Pixabay

В Министерстве иностранных дел Франции ответили на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москву не интересует мнение Парижа о развитии ее отношений с африканскими странами. Ведомство раскритиковало ее заявление, обвинив Россию в ведении неоколониальной политики в Африке, сообщает РИА Новости.

«Сегодня то, что мы наблюдаем в Африке, — это ведение неоколониальной политики со стороны России», — заявили в МИД Франции, добавив, что данный подход якобы направлен на то, чтобы поставить под сомнение суверенитет находящихся в регионе государств.

Ранее стало известно, что Россия захотела возобновить полеты в ряд стран Африки и Азии — отечественных перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации прямых рейсов по недоступным россиянам из-за западных санкций направлениям.

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Марина Совина
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