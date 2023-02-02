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09:46, 2 февраля 2023Экономика

Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским

ИЭП: 67 процентов российских компаний заменили западное оборудование на китайское

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Большинство российских компаний (67 процентов) заменили импортные запчасти и оборудование из «недружественных стран» на китайские, пишет РБК со ссылкой на опрос предприятий, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

Некоторые компании (12 процентов) смогли наладить поставки из других дружественных стран — от Турции до Северной Кореи, другие отказались от использования исчезнувших товаров в своем производстве, а 22 процента продолжили получать подсанкционный импорт. Около 54 процентов перешли с западных комплектующих на российские.

По итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.

За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше в годовом выражении. По итогам года Россия стала лидером по темпам роста товарооборота с КНР.

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Платон Щукин
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