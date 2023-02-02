Прибалтика и Польша захотели запретить спортсменам из России участвовать в ОИ

Прибалтика и Польша призвали запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде

Литва, Латвия, Эстония и Польша призывают международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Об этом заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене, ее слова приводит Reuters.

«Министры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши согласовали совместное заявление против включения российских и белорусских спортсменов», — сообщила министр прибалтийской страны, отметив, что такой запрет должен действовать до окончания боевых действий на Украине.

Ранее в Эстонии поставили памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому из песка.