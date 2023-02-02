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17:58, 2 февраля 2023Бывший СССР

Прибалтика и Польша захотели запретить спортсменам из России участвовать в ОИ

Прибалтика и Польша призвали запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде

Фото: Kim Kyung-hoon / Pool / AP

Литва, Латвия, Эстония и Польша призывают международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Об этом заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене, ее слова приводит Reuters.

«Министры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши согласовали совместное заявление против включения российских и белорусских спортсменов», — сообщила министр прибалтийской страны, отметив, что такой запрет должен действовать до окончания боевых действий на Украине.

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