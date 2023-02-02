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18:02, 2 февраля 2023Бывший СССР

Организаторов пьяных тусовок в Киеве наказали повестками

Организаторам пьяных вечеринок в Киеве вручили повестки в военкомат

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Организаторов пьяных вечеринок в Киеве, издевавшихся над девушками, наказали повестками в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что повестки вручили пятерым парням, принимавшим участие в организации тусовок, во время которых они издевались над пьяными девушками. Кроме того, аналогичный документ получил адвокат молодых людей.

Кроме того, как заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, двое организаторов пьяных вечеринок в украинской столице были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 301 («Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин. По словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, такие граждане могут проходить службу в военных частях обеспечения.

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Алевтина Запольская
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