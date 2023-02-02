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18:45, 2 февраля 2023Путешествия

В Кремле посоветовали желающим получить 10-летние загранпаспорта быть проще

Песков заявил, что желающим получить 10-летние загранпаспорта россиянам нужно быть проще

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Кремле не видят проблем из-за приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов нового образца с чипами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Так, официальный представитель Кремля заявил, что желающим получить биометрические паспорта россиянам нужно быть проще в этом вопросе. «Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — посоветовал он.

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Ранее в феврале в России перестали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

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Фариза Бацазова
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