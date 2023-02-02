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01:41, 3 февраля 2023Среда обитания

Известная певица решила избавиться от дома в США

Солистка The Cardigans Нина Перссон выставила на продажу дом в Нью-Йорке ща $3,5 млн

Фото: Johan Jeppsson / Globallookpress.com

Солистка известной шведской группы The Cardigans Нина Перссон решила избавиться от жилья в США. Певица выставила дом в Нью-Йорке на продажу за 3,5 миллиона долларов (245,2 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Объект располагается в районе Восточный Гарлем. Перссон приобрела его в 2007 года за два миллиона долларов. На данный момент артистка сдает его в аренду. В 2014 году дома попал на обложку шведской версии журнала Elle Décor.

Площадь дома составляет около 390 квадратных метров, в нем шесть спален и четыре ванные. Здание рассчитано для проживания двух семей. В первой его части имеются гараж, спорт-зал и прачечная, а во второй — частный вход со двора. К дому прилагается территория снаружи в 65 квадратных метров.

В декабре 2022 года жилье в Нью-Йорке захотел продать американский актер и комик Пит Дэвидсон. Он выставил на продажу свою квартиру в боро Статен-Айленд, запросив за объект 1,3 миллиона долларов. Площадь жилья составляет почти 148 квадратных метров, внутри него имеются две спальни и три ванные.

Александра Качан
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