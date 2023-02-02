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12:04, 2 февраля 2023Мир

В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины

Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» в конфликте на Украине

Фото: Ed Ram / Guardian News

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» в конфликте на Украине. Так он прокомментировал уход организации из страны, его слова приводит РИА Новости.

«Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК», — высказался пресс-секретарь российского президента. Он подчеркнул, что Москве неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы компания с таким названием в событиях вокруг Украины.

Ранее руководитель частной кампании Энди Милберн сообщил, что американская ЧВК «Моцарт», обучающая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидает республику. При этом он намекнул, что миссия продолжит работу под другим названием. Крах ЧВК связали с пьянством, финансовыми нарушениями и посещением киевских стриптиз-клубов.

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Виктория Кондратьева
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