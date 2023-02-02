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19:26, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине призвали отправить в отставку министра обороны

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием отставки министра обороны Резникова
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Murad Sezer / Reuters

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием немедленной отставки министра обороны Алексея Резникова. Его предлагается лишить должности из-за коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для Вооруженных сил страны (ВСУ).

Автор инициативы Владимир Мельничук призвал освободить Резникова от занимаемой должности «как чиновника, далекого от понимания, что такое армия и обороноспособность». Кроме того, он обвинил министра в неспособности навести порядок в оборонном ведомстве и попытке прикрыть хищения средств из бюджета министерства.

По состоянию на 19:20 по московскому времени, петиция набрала 373 голоса из необходимых 25 тысяч. Она будет закрыта через 83 дня.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.
«Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока непонятно», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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