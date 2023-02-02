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20:11, 2 февраля 2023Силовые структуры

Рецидивисты украли из российского зоопарка ящерицу Наталью и получили срок

Суд вынес приговор паре рецидивистов за кражу из Ленинградского зоопарка ящерицы Натальи

Фото: Rushenb / Wikimedia

В Петербурге суд вынес приговор двум рецидивистам за кражу ящерицы из Ленинградского зоопарка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Артема Авакяна осудили на два года лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщница Валерия Гарипова получила один год 11 месяцев и 10 дней заключения.

Суд установил, что 12 августа 2022 года фигуранты дела похитили ящерицу рода аконтозавтр Наталью из павильона «Экзотариум» в Ленинградском зоопарке. Момент кражи сняла камера видеонаблюдения, запись опубликована KP.RU.

На кадрах видно, как пара разглядывает рептилию через стекло террариума, затем открывает окошечко, забирает ее и уносит в сумке.

Авакян и Гарипова признали вину и раскаялись, пообещав купить для зоопарка несколько ящериц. Они ранее были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений, отметили в прокуратуре.

Мужчина во время совершения преступления был пьян. Он украл ящерицу, чтобы подарить жене. Когда через два дня правоохранители нашли их, рептилия погибла: она выпала из окна 12 этажа, ее нашли на земле.

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Любовь Ширижик
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