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18:42, 2 февраля 2023Мир

Швейцария рассказала о просьбах купить ее танки

Bloomberg: у Швейцарии 96 танков Leopard, но пока ни одна страна не обратилась за покупкой

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Власти Швейцарии рассказали, что пока ни одна страна не обратилась с просьбой о покупке ее танков, передает Bloomberg.

Отмечается, что страна располагает 96 танками Leopard, что составляет почти треть от того количества военной техники, которое необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Изначально Берн планировал продать танки еще в 2014, поскольку они не отвечают требованиям.

Любая продажа танков потребует масштабного вывода из эксплуатации и соответствующего решения парламента, напомнила пресс-секретарь Министерства обороны страны Майя Риникер. По ее словам, Швейцария не получала запрос от Германии о продаже части танков производителю Rheinmetall AG.

Пресс-секретарь ведомства призвала официально вывести танки Leopard из эксплуатации, а затем продать их восточным соседям Швейцарии всего за один франк при условии, что эта техника никогда не будет реэкспортирована на Украину. По ее словам, Берну не нужны все танки, поэтому она намерена вновь вынести эту инициативу на голосование весной.

«Мы не можем отказаться от швейцарского нейтралитета, но мы должны обсудить, какие у нас есть возможности поддержать страны, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария», — подытожила она.

Ранее немецкие власти разрешили поставки танков Leopard Киеву. Помимо этого, они одобрили реэкспорт военной техники из стран НАТО.

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Виктория Кондратьева
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