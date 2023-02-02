Американский офицер предрек изменение курса США на Украине

Офицер Циммерман заявил, что большие потери ВС США изменят курс Вашингтона на Украине

Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, нежели в Ираке и Афганистане. Об этом заявил бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман, передает 19fortyfive.

«Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами», — отметил военный. Он предрек, что, в случае необходимости участия американских солдат в украинском конфликте, на фоне перспективы больших потерь США изменят свой курс.

По словам Циммермана, большая часть граждан США готовы воевать с Москвой до последнего украинца, но негативно отнесутся к необходимости прямого участия американских солдат в боевых действиях. «Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу», — уточнил он.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB («бомбы малого диаметра наземного базирования», Ground Launched Small Diameter Bomb) в рамках нового пакета военной помощи более чем на 2 миллиарда долларов. Их дальность составляет более 150 километров.