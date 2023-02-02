Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 2 февраля 2023Мир

Американский офицер предрек изменение курса США на Украине

Офицер Циммерман заявил, что большие потери ВС США изменят курс Вашингтона на Украине

Фото: Roman Koksarov / AP

Вашингтон столкнулся на Украине с противником другого уровня, нежели в Ираке и Афганистане. Об этом заявил бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман, передает 19fortyfive.

«Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами», — отметил военный. Он предрек, что, в случае необходимости участия американских солдат в украинском конфликте, на фоне перспективы больших потерь США изменят свой курс.

По словам Циммермана, большая часть граждан США готовы воевать с Москвой до последнего украинца, но негативно отнесутся к необходимости прямого участия американских солдат в боевых действиях. «Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу», — уточнил он.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB («бомбы малого диаметра наземного базирования», Ground Launched Small Diameter Bomb) в рамках нового пакета военной помощи более чем на 2 миллиарда долларов. Их дальность составляет более 150 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о танках Leopard
Названы города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье
Россиянке задушившей новорожденного ребенка назначили принудительные работы
Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении
Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек
Стало известно о взрыве в Мариуполе
Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.