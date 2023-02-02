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21:30, 2 февраля 2023Россия

Путин заявил о забывающих о жертвах нацизма элитах Германии

Путин заявил, что элиты Германии забывают о жертвах нацизма, но граждане помнят
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций, заявил, что правящие элиты Германии забывают о жертвах нацизма, но простые граждане помнят. Текст речи приводится на официальном сайте Кремля.

Глава государства указал, что первыми жертвами немецкого фашизма стали антифашисты.

«И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», — добавил Путин.

Президент заявил, что рядовые жители ФРГ с уважением относятся к России и к героям, которые победили нацизм.

Ранее Путин заявил, что правда в характере русского народа низвергла нацизм. Глава государства также добавил, что Сталинград стал символом жизни и несокрушимости россиян.

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Марина Совина
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