Путин высказался о победившей нацизм черте характера русского народа

Президент Путин заявил, что правда в характере русского народа низвергла нацизм

Президент России Владимир Путин заявил, что правда в характере русского народа низвергла нацизм. Трансляцию выступления главы государства вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне», — сказал президент, выступая перед концертом в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

По мнению Путина, готовность идти до конца ради правды и ради Отечества помогла низвергнуть нацизм. Глава государства также добавил, что Сталинград стал символом жизни и несокрушимости россиян.

О прибытии Путина в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве ранее сообщили журналисты кремлевского пула. После прилета президент посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале славы. Затем он почтил минутой молчания память павших во время Сталинградской битвы советских солдат.