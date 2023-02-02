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15:42, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине преподавателя уволили из университета из-за лекций на русском языке

«Страна.ua»: в Киеве преподавателя вуза уволили после конфликта со студентами из-за языка

Фото: Unsplash

Преподавательницу киевского Национального торгово-экономического университета уволили после конфликта со студентами на почве языка — женщина возмутилась просьбе вести лекции на украинском. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, студенты вуза попросили преподавательницу вести лекции на украинском, а не на русском языке. В ответ женщина возмутилась и спросила у студентов, почему они, украиноговорящие, и их родители сейчас не на фронте. Слова женщины были записаны на диктофон.

Вскоре появилось сообщение о том, что преподавательница с фамилией Иванченко была уволена за «нарушение педагогической этики, использование языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов». Сотрудница с такой фамилией указана на сайте вуза. Нина Иванченко — кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики и эконометрии, работала в университете с 2013 года.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил запретить использовать русский язык в стенах высших учебных заведений. Власти намерены не просто запретить преподавание на русском, но общение между студентами.

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Алевтина Запольская
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