На Украине преподавателя уволили из университета из-за лекций на русском языке

«Страна.ua»: в Киеве преподавателя вуза уволили после конфликта со студентами из-за языка

Преподавательницу киевского Национального торгово-экономического университета уволили после конфликта со студентами на почве языка — женщина возмутилась просьбе вести лекции на украинском. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, студенты вуза попросили преподавательницу вести лекции на украинском, а не на русском языке. В ответ женщина возмутилась и спросила у студентов, почему они, украиноговорящие, и их родители сейчас не на фронте. Слова женщины были записаны на диктофон.

Вскоре появилось сообщение о том, что преподавательница с фамилией Иванченко была уволена за «нарушение педагогической этики, использование языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов». Сотрудница с такой фамилией указана на сайте вуза. Нина Иванченко — кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики и эконометрии, работала в университете с 2013 года.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил запретить использовать русский язык в стенах высших учебных заведений. Власти намерены не просто запретить преподавание на русском, но общение между студентами.