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19:30, 2 февраля 2023Из жизни

Миллионер отказался завещать деньги детям и объяснил свое решение

Миллионер из Великобритании отказался завещать деньги детям и объяснил свое решение
Дэвид Фишвик

Дэвид Фишвик. Кадр: digitalmediafan / YouTube

Самостоятельно заработавший состояние миллионер из Великобритании отказался завещать деньги детям, чтобы не обременять их богатством. Он объяснил свое решение в материале для Daily Star.

51-летний Дэйв Фишвик сделал состояние на продаже микроавтобусов. Он бросил учебу в 16 лет и начал работать, так и не получив высшего образования. В 2008 году он основал «Банк Дэйва» и с тех пор выдал более 27 миллионов фунтов стерлингов (2,3 миллиарда рублей) кредитов физическим и юридическим лицам.

У Фишвика двое детей: дочь, которая работает в благотворительной организации, помогающей животным и сын, служащий в полиции. Несмотря на хорошие отношения с отпрысками, миллионер не планирует оставлять им в наследство деньги. Вместо этого он собирается завещать все заработанное на помощь людям, которые в этом нуждаются.

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Он объяснил свое решение тем, что не хочет превратить своих детей в бездельников без желаний и стремлений. «У вас должна быть цель, чтобы вставать по утрам. Сначала у меня было три работы и не было никакого состояния. Важно, чтобы у вас была трудовая этика, и я думаю, что упорный труд — путь к удаче. Мои дети не всегда с этим согласны, но они хорошие дети», — сказал Фишвик.

В заключении миллионер призвал людей заниматься общественно значимыми делами и не тратить свою жизнь впустую.

Ранее сообщалось, что тайный миллионер Саймон Гибсон скромно жил и завещал миллиарды рублей на благотворительность. Несмотря на богатство, Гибсон предпочитал ездить на видавшем виды автомобиле Volkswagen Beetle желтого цвета, отдых проводил в Шотландии, а не на тропических островах.

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Алиса Дмитриева
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