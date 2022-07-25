Тайный миллионер скромно жил и завещал миллиарды рублей на благотворительность

Daily Mail: британский миллионер завещал 6,8 миллиарда рублей на благотворительность

Богатый землевладелец из Великобритании скромно жил, никогда не был женат и завещал 103 миллиона фунтов (6,8 миллиарда рублей) на благотворительность. Об этом сообщает Daily Mail.

Саймон Гибсон получил состояние в наследство от двоюродного дедушки Уильяма Татема, который в 12-летнем возрасте отправился в море в качестве юнги и впоследствии создал компанию, ставшую крупнейшим экспортером добытого в Уэльсе угля.

Несмотря на богатство, Гибсон вел скромный образ жизни. Он так и не женился и не завел детей, предпочитал ездить на видавшем виды автомобиле Volkswagen Beetle желтого цвета, отдых проводил в Шотландии, а не на тропических островах. Его друзья утверждают, что он жертвовал миллионы фунтов стерлингов благотворительным фондам, школам, церквям, местным спортивным командам и больницам. За филантропическую деятельность тайного миллионера наградили орденом Британской империи.

Гибсон скончался в возрасте 94 лет. В своем завещании он указал, что намерен оставить большую часть своего состояния, 103,8 миллиона фунтов (6,8 миллиарда рублей), организации «Благотворительный траст Саймона Гибсона», которую он учредил в 1975 году для помощи благотворительным организациям. Родственники получили подарки, а каждому из работников, которые обслуживали его поместье в деревне Экснинг, графство Саффолк, досталось по 30 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Аналогичную сумму он оставил вышедшим на пенсию работникам его поместья и сотрудникам своего дома.

Сиделка Шела Фостер, ухаживавшая за Гибсоном в старости, получила 75 тысяч фунтов (4,9 миллиона рублей) и его коттедж в городе Олдборо со всем содержимым, а также право выбрать один из автомобилей, принадлежавших Гибсону на момент его смерти. Сестра Гибсона Мэри и еще один близкий родственник унаследовали по 250 тысяч фунтов (16,4 миллиона рублей).

Еще около 2 миллионов фунтов (131,7 миллиона рублей) и фермерские земли достались в подарок 20 друзьям, помощникам и родственникам мужчины. Адвокат Гибсона Барри Тейлор заявил, что миллионер был щедрым человеком.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из индийского штата Одиша (Орисса) обделила наследством трех сестер и завещала рикше все свое имущество в размере 10 миллионов рупий (6,8 миллиона рублей). Хотя две из трех сестер женщины выступили против такого решения, индианка соблюла все законные процедуры, чтобы убедиться, что ее имущество перейдет к рикше после ее смерти.