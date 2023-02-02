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05:15, 2 февраля 2023Экономика

Минтруд разработал проект надбавки к зарплате одной категории россиян

Минтруд разработал проект максимальной надбавки к зарплате работникам Крайнего Севера

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минтруд России разработал проект надбавки к зарплате работникам Крайнего Севера в максимальном размере вне зависимости от стажа, которые заняты в федеральных государственных учреждениях, научных организациях, университетах, а также молодым сотрудникам в возрасте до 35 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На данный момент право на максимальную надбавку к зарплате получает категория россиян, отработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять и более лет. Однако молодежь, проживающая на севере от года и более, может получить ее через 2,5 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что максимальный размер надбавки отличается на северных территориях. Самый высокий (100 процентов) — в Чукотском автономном округе, Северо-Эвенском районе, Магаданской области, Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах Камчатского края, островах Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря).

В остальных районах Крайнего Севера он составляет 80 процентов. На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — 50 процентов. Если постановление будет принято, норма вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в феврале в Государственной Думе России в первом чтении будет рассмотрен законопроект о трудоустройстве подростков с 14 лет. Если документ будет принят, то школьникам станет легче устроиться на работу.

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Юлия Мискевич
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