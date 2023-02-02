В Херсонской области на сеновале и в лесопосадке нашли тайники с боеприпасами

В Херсонской области полиция обнаружила на сеновале и в лесопосадке тайники с боеприпасами

В Скадовском и Нижнесерогозском муниципальных округах Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

На сеновале на территории хозпостройки были спрятаны реактивный пехотный огнемет «Шмель», три гранаты, два взрывателя к ним, а также 149 патронов и 18 снарядов. Еще одну гранату и 300 патронов нашли в лесопосадке — боеприпасы находились в прикопанном в земле пакете. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области нашли и уничтожили замаскированную яму с минами и снарядами.