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19:54, 2 февраля 2023Силовые структуры

В отношении главбуха московского СИЗО возбудили дело о хищении миллионов рублей

В Москве возбудили дело о мошенничестве на 2,9 млн руб. в отношении бухгалтера СИЗО № 5

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве в отношении главного бухгалтера СИЗО №5 возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает издание РБК.

По данным издания, в период с 20 октября по 7 ноября 2022 года подозреваемая воспользовалась распорядительными документами, печатями и бланками для перевода денег. С помощью системы удаленного финансового документооборота главбух совершила несколько денежных переводов на счет своей подруги. Сумма хищения составила 2,9 миллиона рублей. Позже женщина присвоила эти деньги.

Следственный комитет возбудил дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

28 октября 2022 года сообщалось, что в Югре бухгалтеров детсада обвинили в хищении около шести миллионов бюджетных рублей.

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Владимир Седов
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