Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 2 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина за поджог склада из-за ссоры с начальником

Полицейские задержали 41-летнего мужчину за поджог склада с вторсырьем в Нахабино
СюжетПожары в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красногорске полицейские задержали 41-летнего жителя Республики Удмуртия за поджог склада в поселке Нахабино. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 1 февраля поступило сообщение о пожаре на территории ангара с вторсырьем. Пламя удалось потушить, пострадавших не было. Однако было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

Вскоре правоохранители выяснили, что мужчина поссорился со своим начальником и решил сжечь склад. «По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавила Петрова.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за пожара в строительных бытовках в Севастополе с погибшими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о танках Leopard
Названы города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье
Россиянке задушившей новорожденного ребенка назначили принудительные работы
Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении
Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек
Стало известно о взрыве в Мариуполе
Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.