Полицейские задержали россиянина за поджог склада из-за ссоры с начальником

Полицейские задержали 41-летнего мужчину за поджог склада с вторсырьем в Нахабино

В Красногорске полицейские задержали 41-летнего жителя Республики Удмуртия за поджог склада в поселке Нахабино. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 1 февраля поступило сообщение о пожаре на территории ангара с вторсырьем. Пламя удалось потушить, пострадавших не было. Однако было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

Вскоре правоохранители выяснили, что мужчина поссорился со своим начальником и решил сжечь склад. «По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавила Петрова.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за пожара в строительных бытовках в Севастополе с погибшими.