Экс-председателя российской партии оштрафовали за дискредитацию армии

Экс-председателя партии «Яблоко» Слабунову оштрафовали за дискредитацию армии

Экс-председателя российской партии «Яблоко», а сейчас — депутата законодательного собрания Карелии, Эмилию Слабунову оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По сообщению агентства, Петрозаводский городской суд оштрафовал Слабунову на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Основанием для привлечения Слабуновой по административной статье стали ее высказывания в Telegram-канале и в стенах закса. От проведения лингвистической экспертизы высказываний суд отказался. Депутат намерена оспаривать штраф в Верховном суде.

Слабунова занимала пост председателя партии «Яблоко» в период с 2015 по 2019 годы.

Ранее по той же статье возбудили дело в отношении известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как «КраСава».

