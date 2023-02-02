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17:17, 2 февраля 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 1000 рублей

Smartavia запустила распродажу билетов по всем направлениям

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российская авиакомпания Smartavia запустила первую в 2023 году распродажу билетов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Отмечается, что в акции, которая будет действовать до 09:59 (мск) пятницы, 3 февраля, участвуют все направления маршрутной сети. Пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы с 7 февраля по 20 апреля.

Так, в марте россияне смогут улететь из Москвы в Самару от 1000 рублей. За такую же цену в Санкт-Петербург могут отправиться жители Архангельска.

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Примерно в 2000 рублей обойдется полет из Москвы в Казань. Стоимость билета из российской столицы в Калининград начинается от 3,6 тысячи рублей.

Ранее в январе стало известно, что у российских путешественников появится еще один способ попасть в Европу. В конце марта авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит рейсы из Ташкента в Милан и Париж. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

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Фариза Бацазова
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