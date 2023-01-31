Россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу

Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Милан и Париж в марте

В конце марта 2023 года авиакомпании Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Милан и Париж. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Таким образом, россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу. С 28 марта компания будет летать из Ташкента в Милан, а с 31 марта начнет выполнять рейсы из узбекской столицы в Париж.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Стоимость билетов по маршруту Ташкент-Милан-Ташкент стартует от 37,6 тысячи рублей. Тем временем цена за полет по маршруту Ташкент-Париж-Ташкент обойдется туристам уже примерно в 40 тысяч рублей.

Ранее в январе сообщалось, что российский лоукостер «Победа» запускает рейсы из Москвы в Бодрум. Отмечается, что перевозчик начнет летать на популярный пляжный курорт Турции с 3 июня. Полеты по этому маршруту будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — из столичного аэропорта Внуково.

