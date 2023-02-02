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20:38, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о перебитых путях снабжения украинской армии

Советник врио главы ДНР сообщил о перебитых путях снабжения ВСУ в районе Угледара
СюжетРоссийские войска

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы перебили несколько основных трасс в районе Угледара, по которым осуществлялось снабжение украинской армии. Его цитирует РИА Новости.

По словам Кимаковского, были перебиты пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым поступали боеприпасы и подкрепление. «Наши ребята атакуют», — отметил советник главы ДНР.

1 февраля стало известно, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе Угледара.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа отступать. Он предположил, что ВСУ будут оказывать сопротивление.

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Алевтина Запольская
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