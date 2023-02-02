Показатели промпроизводства в Европе рекордно выросли

Индекс деловой активности в промышленности еврозоны достиг 48,8 пункта впервые с августа

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран еврозоны рекордно вырос. В январе показатель достиг 48,8 пункта впервые с августа 2022 года, свидетельствуют данные S&P Global.

PMI рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на улучшение деловой активности, ниже 50 пунктов — на ухудшение. Таким образом, спад производства в Европе продолжается, несмотря на рекордное замедление его темпов. По сравнению с декабрем показатель вырос на один полный пункт.

По мнению главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона, ситуация в европейском производственном секторе существенно улучшилась после спада осенью 2022-го. Темпы снижения производства замедляются третий месяц подряд, оптимизм компаний по поводу перспектив 2023 года за этот период вырос.

Как отмечает специалист, в Европе перестали беспокоиться по поводу дефицита и резкого подорожания газа — энергорынок в регионе стал гораздо более стабильным, в том числе благодаря государственным субсидиям и теплой погоде. Кроме того, сбои в цепочках поставок в значительной степени были устранены, что помогло многим игрокам сократить число незавершенных заказов и нарастить производство. Кроме того, настроения в отрасли улучшились в связи с завершением локдауна в Китае.

Все это помогло снизить инфляционное давление и повысило уверенность компаний в том, что пик повышения стоимости жизни пройдет. Тем не менее, добавил Уильямсон, спрос в регионе остается вялым, и в экономике не предвидится появление драйверов его роста. Кроме того, европейские государства, вероятно, продолжат повышать ключевые ставки в ближайшие месяцы, а это негативно отразится на перспективах экономического роста.

Ранее аналитики Bloomberg Economics заявили, что еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители. Серьезного экономического спада больше не ожидается благодаря «удивительной экономической устойчивости и меньшему сокращению реальных доходов населения». На руку Европе сыграли теплая погода и способность энергоемких предприятий справиться с нехваткой ресурсов.