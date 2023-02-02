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15:20, 2 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы

Врач Щербакова: частые мочеиспускания и зуд в паху могут говорить о диабете II типа

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

О развивающемся сахарном диабете II типа могут говорить зуд в паху и частые мочеиспускания, рассказала эндокринолог Лариса Щербакова. Эти и другие требующие срочно сдать анализ на уровень сахара в крови симптомы она назвала россиянам в беседе с News.ru.

При сахарном диабете II типа, уточнила врач, уровень глюкозы в крови повышается из-за нарушения действия инсулина. «Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар», — перечислила тревожные симптомы Щербакова.

При незначительном превышении нормы сахара, продолжила эндокринолог, для коррекции состояния пациента будет достаточно соблюдения диеты, снижения веса или исключения сладкого и углеводов, также ему необходимы регулярные физические нагрузки. При необходимости врач назначит такому человеку сахароснижающие препараты, рассказала она.

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Щербакова подчеркнула, что диабет любого типа не является приговором и позволяет вести полноценную жизнь.

Ранее эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева назвала способы побороть тягу к сахару. По ее словам, для того чтобы справиться с тягой к сладкому, простые углеводы в рационе нужно постепенно заменять сложными.

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Александра Лисица
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