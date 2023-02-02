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13:56, 2 февраля 2023Россия

Сахалинцы рассказали о разбушевавшемся в регионе тайфуне

Жители Южно-Курильска рассказали о нулевой видимости и разрушениях из-за тайфуна
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Южно-Курильском районе Сахалинской области бушует мощный тайфун. Местные жители рассказали «Ленте.ру» о нулевой видимости и сильном ветре, а также о последствиях непогоды.

По словам жительницы Южно-Курильска Валентины, тайфун начался ночью и усилился к утру. «Уже немного спокойнее, ветер есть неслабый, но привычный для наших мест, и холодно очень. Есть на некоторых домах оторванная обивка, а так пока вроде сильно ничего не разрушил, только крышу дома культуры», — сообщила она.

Женщина также отметила, что, в основном, горожане переживают непогоду дома. «Только часа 4 назад мама с ребенком выходила — в окно видела, но там немного затишье было. Школу еще вчера отменили, а сады работают», — поделилась Валентина.

С сыном весь день дома сидим, знаю, что видимость нулевая, машины с трасс слетали. Ветер сильный по прогнозу показывал 60 километров в час, а температура всего минус 4, и снег был только в первой половине дня, потом переменная облачность. Дома шумно очень от ветра было, но бывало и хуже, мы привыкли

Юлияместная жительница

По словам сахалинки Анастасии, тайфун прошел быстро, ветер дул порывами до 32 метров в секунду примерно 5-6 часов. «В том году бывало и похлеще, из дома по 2-3 дня невозможно было выбраться», — рассказала она.

Очевидцы сняли на видео снежный ураган в Сахалинской области. Запланированные на четверг рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно перенесены на 3 февраля.

По данным синоптиков, скорость ветра в Южно-Курильском районе достигает 36 метров в секунду, пишет «ФедералПресс». Из-за него в столице, а также Менделеево и Горячем Пляже были повреждены линии электропередачи. Кроме того, ураганный ветер снес крышу с районного Дома культуры.

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Екатерина Смирная
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