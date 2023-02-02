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09:45, 2 февраля 2023Россия

Снежный ураган в российском регионе показали на видео

Очевидцы сняли на видео снежный ураган в Сахалинской области

Курилы в Сахалинской области накрыл мощный циклон. Очевидцы сняли на видео снежный ураган, кадры публикует РИА Новости.

На острове Кунашир отменены занятия в школах, экстренное предупреждение об урагане и сильной метели объявлено и на соседнем Итурупе. В селе Отрада, по словам местных жителей, сорвало часть фасада жилого дома.

В управлении МЧС по российскому региону сообщили, что движение на автомобильной дороге Курильск — аэропорт Буревестник на Итурупе закрыто из-за непогоды.

Запланированные на четверг рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно перенесены на 3 февраля.

В декабре в другом российском регионе — Приморском крае — за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега. В частности, в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток выпало 110 миллиметров снега — это почти в 6,5 раза больше нормы.

Евгения Куликова
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