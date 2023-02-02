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21:49, 2 февраля 2023Россия

Сенатор от Крыма ответил на поставку немецких танков Украине

Сенатор от Крыма Цеков ответил на поставку Leopard ВСУ, напомнив о Второй мировой войне
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

ФРГ не может говорить абстрактно о поставках танков Leopard на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Политик ответил на планы Германии поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки. «Leopard могут появиться на территории бывшего Советского Союза, и на этих танках будут сидеть нацисты, которые стали наследниками нацисткой Германии, которая воевала во Второй мировой войне», — напомнил он.

Цеков уточнил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что России снова угрожают немецкими танками, многое объясняет в ситуации на Украине. Сенатор напомнил, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.

Ранее Путин в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить».

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Марина Совина
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