На Украине заявили об одном из крупнейших обменов погибшими

РБК-Украина: в ходе обмена Киев получил тела 150 погибших солдат полка «Азов»

Один из крупнейших обменов телами погибших в ходе конфликта произошел на Украине, сообщает Telegram-канал «РБК-Украина». Как заявляется, Киев получил тела 150 погибших солдат полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

«Тела отправят на экспертизу, чтобы идентифицировать по жетонам, татуировкам и другим сохранившимся признакам», — говорится в публикации.

Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что Киев начал проводить тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонской области.