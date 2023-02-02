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14:28, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об одном из крупнейших обменов погибшими

РБК-Украина: в ходе обмена Киев получил тела 150 погибших солдат полка «Азов»

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Один из крупнейших обменов телами погибших в ходе конфликта произошел на Украине, сообщает Telegram-канал «РБК-Украина». Как заявляется, Киев получил тела 150 погибших солдат полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

«Тела отправят на экспертизу, чтобы идентифицировать по жетонам, татуировкам и другим сохранившимся признакам», — говорится в публикации.

Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что Киев начал проводить тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонской области.

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Василий Мека
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