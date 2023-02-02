Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:25, 2 февраля 2023Из жизни

Описаны подробности жизни пса Лукашенко

Журналисты выяснили подробности жизни белого шпица Умки, сопровождающего Лукашенко

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Журналисты выяснили подробности жизни питомца президента Белоруссии Александра Лукашенко, который часто сопровождает своего хозяина на политических встречах и в зарубежных командировках. Подробности жизни «самого влиятельного пса» республики описал портал «Зеркало».

Как отмечают авторы материала, сведения о том, кто подарил главе государства белого шпица Умку и почему именно он был выбран для сопровождения, не разглашались.

Владелица белорусского питомника Елена Ходунова, занимающаяся разведением шпицев, рассказывала, что пес такой породы и окраса — крайне редкое сочетание, поэтому его стоимость может превышать две тысячи долларов (140 тысяч рублей). По ее словам, питомец требует особого ухода: чтобы сохранить презентабельный внешний вид, необходимо тщательно следить за его питанием и гигиеной. Женщина отметила активность и любознательность породы, а также склонность манипулировать.

Впервые Умка появился на публичном мероприятии 25 апреля 2020 года — тогда он вместе с Лукашенко прибыл на субботник в Гомельскую область. Затем его заметили во время интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в деревне Александрия Могилевской области в январе 2021-го — пес лежал на обеденном столе, а чуть позднее он отпраздновал Крещение, полакав крещенскую воду из чашки и понаблюдав, как его хозяин окунется в купель.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021
Лошадиная сила. Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей?
Лошадиная сила.Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей?
3 ноября 2021

В мае того же года собака белорусского лидера впервые посетила встречу международного уровня с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, а также побывала на российско-белорусских учениях «Запад-2021». Наконец, в сентябре 2021-го состоялась первая командировка Умки — он сопроводил хозяина на саммит ОДКБ и ШОС в Таджикистане: тогда его сфотографировали прямо на столе в резиденции президента Эмомали Рахмона.

Кроме того, белый шпиц вместе с Лукашенко приезжал с рабочим визитом на Дальний Восток и посещал дельфинарий в апреле 2022-го, а в октябре нанес визит на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург. В январе текущего года Умка успел побывать в Объединенных Арабских Эмиратах и отпраздновать победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Australian Open, а затем полететь в Зимбабве на встречу с президентом страны.

Известно, что Лукашенко любит животных — в его хозяйстве живут породистые лошади и коровы, козы и овцы, птицы, в том числе страусы, и коты. Ему также дарили кролика и нескольких собак — в частности, черного лабрадора Ллойда, щенка немецкой овчарки и двух лаек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о танках Leopard
Названы города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье
Россиянке задушившей новорожденного ребенка назначили принудительные работы
Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении
Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек
Стало известно о взрыве в Мариуполе
Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.