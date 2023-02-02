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12:43, 2 февраля 2023Мир

Песков оценил заинтересованность США в сильной России

Песков заявил, что США имеют сильную Россию, в которой они заинтересованы
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уже имеет сильную Россию. Так он оценил слова бывшего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что американская сторона заинтересована в сильном российском государстве, передает РИА Новости.

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы, — они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения», — высказался представитель Кремля. Он отметил, что это заявление Гейтса можно считать констатацией реальности.

Ранее Гейтс и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказались о судьбе новых регионов России. Политики выразили уверенность в том, что российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции.

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Виктория Кондратьева
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