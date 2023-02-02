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06:30, 2 февраля 2023Наука и техника

Российские ученые нашли способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Российские ученые разработали способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии в рамках национального проекта «Наука и университеты» разработали способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, а именно успешно провели исследования терапевтической эффективности ферментов бактериофагов, способных расщеплять полисахаридную капсулу патогенных бактерий. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий научный сотрудник центра Николай Воложанцев.

Специалисты центра разработали экспериментальные образцы препаратов, которые активны против наиболее распространенных в госпитальной среде бактерий: Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae. Они являются устойчивыми перед антибиотиками.

На сегодняшний день проблема стремительно увеличивающегося числа множественно-устойчивых к антимикробным препаратам бактериальных штаммов настоятельно требует поиска новых способов контроля их распространения

Николай Воложанцевведущий научный сотрудник

«Использование истинно вирулентных бактериофагов и высокоспецифичных фаговых деполимераз, ответственных за расщепление капсульных полисахаридов и прикрепление к бактериальной клетке-хозяину, может быть достаточно эффективным подходом для контроля распространения антибиотикоустойчивых бактериальных клеток A. baumannii и K. pneumoniae и формируемых ими биопленок», — объяснил Воложанцев.

В экспериментах специалистам удалось получить убедительные данные о терапевтической эффективности ферментов при лечении инфекции. Высокая специфичность предполагает их использование в виде комплексных препаратов, в том числе в комбинации с антибиотиками.

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Алена Шевченко
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