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11:32, 2 февраля 2023Россия

Названы три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова

E1.RU: причинами гибели туристов на перевале Дятлова могли стать лавина, ракета и шар огня
СюжетПеревал Дятлова:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Причинами гибели туристов на перевале Дятлова могли стать лавина, неудачные испытания ракеты и огненный шар. В качестве основных эти три версии со ссылкой на исследователей называет издание E1.RU.

Версия о погубившей группу Игоря Дятлова лавине является одной из самых популярных, но в Фонде памяти группы отвергают ее, ссылаясь на проведенные эксперименты. «Чистый вымысел, не основанный на подлинных фактах», — приводит E1.RU слова главы фонда Юрия Кунцевича.

Другой часто обсуждаемой версией является неудачный запуск жидкостной баллистической ракеты и случившийся в результате пуска выброс химического вещества.

«ЧП может иметь только техногенную природу, здесь имеет место воздействие химическим веществом. Речь должна идти о 10–15 тоннах химии, а их могли принести только две ракеты: Р-12 и "Буря". Документов об испытаниях "Бури" не было. Значит, остается только Р-12», — предполагает исследователь Вадим Скибинский. По его мнению, дятловцев могло погубить облако из азотной кислоты, образовавшееся после пуска Р-12.

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Версии с погубившим туристов огненным шаром придерживается научный сотрудник Научно-исследовательского института металлургической теплотехники Владислав Карелин, но он также отмечает, что этот шар мог образоваться в результате пуска ракеты.

Трагедия на перевале горы Холатчахль в Свердловской области, позднее названном в честь Игоря Дятлова, произошла в 1959 году. Тогда погибли девять опытных туристов, и причина их смерти до сих пор неизвестна. Тела нашли с тяжелыми травмами, некоторые из погибших были раздеты, несмотря на крайне низкую температуру. Стены палатки были изрезаны изнутри, а у одной из участниц похода отсутствовали язык и глаза.

По версии Генпрокуратуры, группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы замерзли насмерть — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.

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Марк Леонов
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