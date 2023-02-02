Военное производство России компенсировало ущерб от санкций для промышленности

Bloomberg: производство для ВС России компенсировало ущерб от санкций для промышленности

Производство для Вооруженных сил (ВС) России компенсирует значительную часть ущерба для промышленности страны от санкций со стороны западных государств. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, промышленное производство в России в конце 2022 года снизилось всего на 0,7 процента, что оказалось лучше прогнозов. Отмечается, что это произошло благодаря государственным заказам на тяжелую и легкую промышленность. Экономист «Ренессанс Капитал» Софья Донец отметила, что показатели промышленного производства в 2022 года также сильнее, чем в предыдущие кризисы.

По мнению экспертов, в 2023 году российская промышленность благодаря военному производству вырастет еще на два процента. При этом промышленность стала одним из самых устойчивых секторов экономики России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. По оценкам Минэкономразвития, ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента, в то время как эксперты ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.