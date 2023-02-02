В Петербурге санитар избил пьяного пациента вытрезвителя и попал на видео

Санитар Мариинской больницы в Санкт-Петербурге избил пациента вытрезвителя

В Санкт-Петербурге санитар Мариинской больницы избил пьяного пациента вытрезвителя. Конфликт попал на видео, которое опубликовала «Фонтанка».

По информации издания, 36-летний предприниматель оказался в больнице после конфликта с охранниками одного из ночных клубов, они применили к мужчине перцовый баллончик. В результате скорая помощь доставила россиянина в Мариинскую больницу, где его поместили в вытрезвитель.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как россиянин попытался выйти из помещения, однако встретил преграду в лице санитара, который ударил его в лицо, после чего мужчина упал на пол. После этого сотрудник больницы ногами подвинул тело пациента в коридор и закрыл дверь.

Спустя некоторое время санитар за ноги затащил предпринимателя обратно в помещение вытрезвителя и ушел. По словам пострадавшего, он почувствовал сильную боль в районе челюсти, тошноту и головокружения. Судя по видео, из его рта шла кровь. «Проверив карманы, я понял, что у меня пропали кошелек, ключи от машины, телефон и цепочка», — передает «Фонтанка» слова мужчины.

Далее на записи видно, как тот же санитар бьет другого вышедшего в коридор пациента, а затем вновь наносит удар предпринимателю. Как пишет издание, после этого бизнесмен попытался сбежать из больницы через окно, но оказался пойман охранником и помещен в вытрезвитель с решетками, где пробыл до утра, а затем был переведен в палату.

По данным портала, пострадавший провел в больнице еще три дня. У него диагностировали перелом нижней челюсти. Мужчина обратился в полицию, которая начала проверку по его заявлению.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Мариинской больницы, санитар был уволен сразу после того, как руководство медучреждения узнало о происшествии. Там также добавили, что в крови предпринимателя нашли этанол и психоактивные вещества, но подчеркнули, что это не оправдывает действия сотрудника.

В январе 2022 года в Екатеринбурге травматолог местной больницы избил пациентку, попросившую поменять дату в справке. Врач, который должен был принять россиянку, отправил ее к другому специалисту, с которым у горожанки начался конфликт.

