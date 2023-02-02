Стало известно о переговорах Ельцина с США по ядерному статусу Украины

Экс-член Совбеза Филатов заявил, что Ельцин вел переговоры с США о ядерном статусе Украины

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с США из-за нежелания Украины терять ядерный статус. Об этом сообщил экс-член Совета безопасности России Сергей Филатов, также занимавший пост главы администрации президента с 1993 по 1996 годы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Филатова, именно для обсуждения этого вопроса Ельцин и отправился в США, чтобы американские дипломаты надавили на украинское руководство — политика не устраивало, что в разногласиях России и Украины участвует также ядерная бомба.

«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», — заявил Филатов агентству.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии объявил о желании Киева вернуться к разговору о ядерном статусе.

Украина имела ядерный статус и обладала соответствующим вооружением с 1991 по 1994 годы. Киев занимал третье место по числу ядерного оружия. В 1994 году главы Украины, России, Великобритании и США подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности и отказе страны от ядерного вооружения. Этот договор известен как Будапештский меморандум.

Первый президент Украины Леонид Кравчук среди причин, по которым Киев отказался от ядерного оружия, называл отсутствие финансовой возможности обслуживать ядерное оружие.