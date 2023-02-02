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15:40, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных у популярной интернет-аптеки

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у интернет-аптеки «Здравсити»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роскомнадзор заявил, что проверит сообщения об утечке данных пользователей популярной интернет-аптеки «Здравсити». Комментарий регулятора приводит РИА Новости.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке в компании "Здравсити"», — указали в ведомстве.

Там также отметили, что, согласно российскому законодательству, оператор должен уведомить Роскомнадзор об утечке данных в течение суток с инцидента. Однако компания «Здравсити» пока не сообщала ведомству о произошедшем.

При этом руководитель «Здравсити» Даурен Абеуов сообщил ТАСС, что компания проводит расследование инцидента. «Информация о взломе онлайн-сервиса "Здравсити" не соответствует действительности. (...) Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер», — сказал Абеуов. Он добавил, что из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, следует, что база данных неактуальная.

О том, что на теневом форуме была выставлена на продажу информация, якобы полученная из базы данных «Здравсити», 2 февраля сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Утверждалось, что данные содержат более 8,9 миллиона уникальных номеров телефонов и 3,3 миллиона уникальных адресов электронной почты.

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Маргарита Щигарева
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