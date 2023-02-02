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12:46, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров обвинил Запад в продвижении Зеленского как символа борьбы с автократией

Лавров: Запад продвигает Зеленского как главного демократа и символ борьбы с автократией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Запад продвигает президента Украины Владимира Зеленского как символ борьбы с автократией. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

По его словам, на Западе делают из украинского лидера «главного демократа», продвигая таким образом «самую простенькую черно-белую картину мира».

Ранее Лавров усомнился в самостоятельности Зеленского. Министр предположил, что главой республики манипулируют, а сам украинский президент не ощущает себя независимой фигурой.

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Алевтина Запольская
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