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11:14, 3 февраля 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили украинскую «Акацию» под Херсоном

РИА Новости: российские войска уничтожили украинскую гаубицу «Акация» под Херсоном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Акация» под Херсоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица "Акация" с боекомплектом», — рассказал он. Собеседник агентства добавил, что в результате атаки погибли трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один был ранен.

«Акация» — это самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Она была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения во времена СССР. Вооружение позволяет уничтожать живую силу, минометные и артиллерийские батареи, бронетехнику и ракетные установки. Также «Акация» позволяет ликвидировать пункты управления тактических средств ядерного нападения, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе Краматорска пусковые установки MLRS и HIMARS, поставленные из США. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские солдаты, находящиеся в зоне проведения спецоперации, готовятся к уничтожению западных танков Abrams и Leopard.

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Варвара Кошечкина
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