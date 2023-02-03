Российские войска уничтожили украинскую «Акацию» под Херсоном
Российские войска уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Акация» под Херсоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица "Акация" с боекомплектом», — рассказал он. Собеседник агентства добавил, что в результате атаки погибли трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один был ранен.
«Акация» — это самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Она была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения во времена СССР. Вооружение позволяет уничтожать живую силу, минометные и артиллерийские батареи, бронетехнику и ракетные установки. Также «Акация» позволяет ликвидировать пункты управления тактических средств ядерного нападения, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе Краматорска пусковые установки MLRS и HIMARS, поставленные из США. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские солдаты, находящиеся в зоне проведения спецоперации, готовятся к уничтожению западных танков Abrams и Leopard.