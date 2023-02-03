Российские войска уничтожили украинскую «Акацию» под Херсоном

РИА Новости: российские войска уничтожили украинскую гаубицу «Акация» под Херсоном

Российские войска уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Акация» под Херсоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица "Акация" с боекомплектом», — рассказал он. Собеседник агентства добавил, что в результате атаки погибли трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один был ранен.

«Акация» — это самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Она была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения во времена СССР. Вооружение позволяет уничтожать живую силу, минометные и артиллерийские батареи, бронетехнику и ракетные установки. Также «Акация» позволяет ликвидировать пункты управления тактических средств ядерного нападения, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе Краматорска пусковые установки MLRS и HIMARS, поставленные из США. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские солдаты, находящиеся в зоне проведения спецоперации, готовятся к уничтожению западных танков Abrams и Leopard.