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19:56, 3 февраля 2023Россия

Украину назвали «анти-Россией» в концепции курса российской истории

Минобрнауки назвало Украину «анти-Россией» в концепции курса российской истории
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Минобрнауки назвало Украину «анти-Россией» в концепции курса российской истории. Это следует из текста документа, опубликованного ведомством.

В 106-страничном файле, озаглавленном «Концепция преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования», есть параграф, в котором содержится описании соседнего государства. В этом параграфе автор рассуждает о причинах, которые привели к началу спецоперации.

«Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в "анти-Россию" и с помощью НАТО готовилось к "возвращению Крыма и Донбасса", привела к неизбежности проведения в 2022-м Россией специальной военной операции (СВО)», — говорится в концепции российского курса истории.

Этим же словом описывал Украину президент России Владимир Путин. Он неоднократно заявлял, что США в попытках сохранить гегемонию в мире «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия"», а также закрывали глаза на гибель жителей Донбасса и распространение неонацистской идеологии.

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Марк Леонов
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