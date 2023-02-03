Младшая сестра Кейт Мосс снялась в бикини на пляже

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в голубом бикини на пляже

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе и поделилась видео с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость, которая на данный момент живет в Австралии, опубликовала серию сторис с пляжного отдыха. На размещенных кадрах звезда OnlyFans проводит время с друзьями, позируя перед камерой в бикини голубого цвета. При этом волосы манекенщицы собраны в небрежный пучок, а на ее лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на ней — черные очки.

Подписчики не имеют возможности комментировать внешний вид Мосс, поскольку она разместила ролики в сторис.

В феврале 2022 года стало известно, что Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ.