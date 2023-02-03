Около 20 французских студентов отправили на пересдачу из-за чат-бота ChatGPT

Почти 20 студентов Страсбургского университета отправили на пересдачу из-за бота ChatGPT

Примерно 20 студентам Страсбургского университета во Франции пришлось пересдавать экзамен в очном формате из-за того, что их уличили в использовании чат-бота ChatGPT. Об этом пишет местная газета Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Студенты попались при прохождении онлайн-теста по новой и новейшей истории Японии. Сообщается, что у университета есть доказательства массового мошенничества с использованием программного обеспечения ChatGPT и других онлайн-ресурсов. Администрация учебного заведения отмечает, что это первый подобный случай. «Мы будем действовать в соответствии с тем, что в настоящее время предусмотрено законодательством», — цитирует газета заявление администрации университета.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин в разговоре с «Лентой.ру» назвал главную опасность нейросети ChatGPT.