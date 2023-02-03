Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило о нанесении поражения подразделениям ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие из подразделений группировки российских войск «Восток» нанесли поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 3 февраля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что это произошло в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское. По сведениям Конашенкова, потери противника на запорожском направлении за сутки составили более 20 военных.

Кроме того, в Запорожье удалось уничтожить американскую артиллерийскую систему М-777, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, разъяснили в Минобороны.

31 января российское ведомство отчиталось о поражении подразделений двух бригад ВСУ на купянском направлении в районе сел Масютовка и Табаевка Харьковской области. Тогда общие потери противника на этом направлении составили до 45 военнослужащих. Также удалось уничтожить танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.