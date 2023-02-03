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14:56, 3 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о поражении 86 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении 86 артиллерийских подразделений ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам отчитались в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области был сбит принадлежащий воздушным силам Украины самолет МиГ-29.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов и 3008 беспилотников противника, добавили в министерстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 3 февраля 2023 года, отметил, что территория Донбасса не до конца защищена, поэтому спецоперация продолжается.

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Евгения Куликова
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