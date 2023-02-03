Канада ввела санкции против российских журналистов

Канада ввела санкции против телеведущего Брилева и военного корреспондента Поддубного

Власти Канады ввели санкции против ряда российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в санкционный список попали телеведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный. Помимо этого санкции введены против заместителя главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Горностаева.

В общей сложности меры введены против 16 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». В том числе под действие санкций попали Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и Надежда Бабкина.

В свою очередь, посол РФ в Канаде Олег Степанов пообещал, что Россия ответит на санкции Канады против артистов и журналистов.