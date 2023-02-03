В России за сутки выявили более девяти тысяч случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении в России за сутки более 9,6 тысячи случаев COVID-19

В России за сутки выявили 9670 случаев коронавируса, такое число заболевших было зафиксировано с конца октября 2022 года. Об этом сообщается в пятницу, 3 февраля, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 9287. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (2800), Петербурге (907), Самарской области (353). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), а также в Чечне (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1065. За этот же период 6311 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 368 340.

За сутки умерло 46 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 395 194 человека.

Накануне Роспотребнадзор заявил о втором случае заражения вариантом коронавируса «кракен» в России. В службе уточнили, что материал для исследования был получен из Республики Тыва. Заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.