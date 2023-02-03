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11:00, 3 февраля 2023Россия

Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП на российской трассе

Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП на трассе в Карелии
СюжетДТП в Москве:

Фото: Агентство «Москва»

Автомобиль с мертвым водителем за рулем попал в ДТП на трассе в Карелии. Об этом сообщает Госавтоинспекция российского города в группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 февраля на 5-м километре автодороги Медгора — Толвуя — Великая Губа. За рулем Chevrolet Niva находился 72-летний мужчина. Во время движения он потерял сознание и съехал с проезжей части в кювет.

Прибывшие на место происшествия медики установили факт смерти автомобилиста. При этом медики не обнаружили у него телесных повреждений. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель умер за рулем фуры. Машина проехала так два километра и попала на видео. Запись сделана на 46-м километре кольцевой автомобильной дороги.

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Евгения Куликова
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