Оценено влияние санкций на российскую нефть

Аналитик Демидов: санкции не повлияли на объемы продажи российской нефти

Антироссийские санкции повлияли на торговлю нефтью: ресурс торгуется ниже рыночной цены и с дисконтом. Вместе с тем, важно отметить, что потери в объемах поставок не произошло. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Сейчас российская нефть торгуется существенно ниже рыночной цены. Обычная цена — это максимум 5 долларов дисконта к марке Brent, сейчас он существенно выше, достигает 30-40 долларов. При этом, скорее всего, реальная цена еще ниже, потому что сейчас, согласно условиям контрактов, поставщик также оплачивает страховку и транспортировку. Так что российская нефть и стоит дешевле, и продается дешевле», — подчеркнул Демидов.

Вместе с тем, аналитик заметил, что нефть все же продолжает продаваться. Причем, без потерь в объемах, потому ничего критичного все же не произошло, хотя санкционное давление и может завести рынок в тупик, спровоцировав конфронтацию между поставщиками и покупателями.

Минфин увеличит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти втрое, до 8,9 миллиарда рублей в день, на фоне сокращения нефтегазовых доходов. Об этом министерство сообщило на своем сайте. Всего на эти цели ведомство направит 160,2 миллиарда рублей.

По итогам января бюджет России недополучил 52,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. В Минфине объяснили такой результат снижением объемов экспортной пошлины на газ.