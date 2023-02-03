Суд арестовал сбившего пенсионера на машине российского полицейского

В Краснодарском крае полицейского арестовали за сбитого на перекрестке пешехода

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте сотрудника полиции, сбившего пенсионера, и отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом в пятницу, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в ночь на 28 января полицейский за рулем иномарки на большой скорости выехал на перекресток улиц Вольной и Либкнехта. Одновременно дорогу переходил 60-летний мужчина, но полицейский решил не пропускать пешехода. Он не снизил скорость и сбил мужчину, после чего скрылся с места ДТП.

Суд заключил под стражу заместителя начальника ОМВД России по Усть-Лабинскому району. Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Татарский районный суд постановил лишить бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка на внедорожнике и оставил место ДТП в Новосибирской области, водительских прав сроком на полтора года.